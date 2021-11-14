МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ревакцинироваться вакциной "Спутником Лайт" в условиях штамма нового коронавируса "дельта" необходимо раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Названы факторы, осложняющие течение COVID-19

Отвечая на вопрос, насколько критично сегодня ревакцинироваться, он сказал: "Очень критично".

"В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма", — отметил он.

Гинцбург добавил, что на любой антиген через полгода уровень антител в организме человека понижается, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, и поэтому нужно регулярно перепрививаться.