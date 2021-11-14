МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Гололед чаще всего образуется на участках автодороги с наименее интенсивным движением, а также на перекрестках, которые интенсивно продуваются холодным ветром, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт и ведущий программы "Минтранс" на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

"Шины автомобиля горячие, во время движения они разогревают асфальт. Из-за этого даже при отрицательных температурах по городским магистралям можно ехать спокойно, а во дворе собственного дома или на загородном шоссе, или на перекрестках будет гололед", – объяснил он.

По словам эксперта, автолюбителям нужно все время об этом помнить и не терять бдительность.

"Надо написать себе на красной бумажке и приклеить на торпедо, что гололед – на дорогах без интенсивного движения", – дал совет Субботин.

Он напомнил, что вероятность образования гололеда на дорогах ночью и утром максимальная.

"Понятно, что ночью мороз сильнее, а днем он будет отпускать. Поэтому если для вас утро начинается с 12 часов, то можно не беспокоиться о гололеде. Если, как и у всех, утро у вас начинается в семь, восемь или девять часов, то будет скользко", – заключил эксперт.