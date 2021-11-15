МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Для отдыха в Египте лучше не выбирать трехзвездочные отели, рассказал URA.RU генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Туркомпании рассказали о спросе на новогодние путевки

"Не надо жить в Египте в отелях три звезды. Начинать нужно минимум от четырех звезд и то очень аккуратно выбирать. В Египте нет четкой градации отелей. Уполномоченному органу, нужно строже подходить к раздаче звезд", — отметил он.

По словам эксперта, можно разочароваться и в пятизвездочном отеле. "Есть пятерки дорогие, а есть пятерки недорогие. Дорогие стоят примерно 200-300 евро в сутки, а недорогие — которые стоят 80-120 евро в сутки. Если человек едет за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, качественные напитки, он доволен. Если человек едет за 100 тысяч рублей за неделю на двоих, то потом возникают вопросы, что не так кормили, сервис был плохой, грязь была", — сказал Мкртчян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что появилась тенденция на снижение качества обслуживания в некоторых египетских отелях. "Жалоб стало больше, чем это было в 2015 году. Это вызвано долгим отсутствием туристов, часть отелей сменили собственников. Эта проблема есть, но не повсеместно, есть и довольные. Нужно заранее наводить справки, чтобы не было разочарования. Думаю, по мере нарастания объемов потоков все будет выравниваться", — отметил он.