Израиль с 15 ноября открывает границы для туристов, вакцинированных "Спутником V"
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Туристы, привитые вакциной "Спутник V", с 15 ноября смогут при соблюдении некоторых условий прилететь в Израиль.
В октябре израильский министр туризма Константин Развозов заявил РИА Новости о решении пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, однако возможное внесение России в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.
На прошлой неделе источник в правительственных кругах уточнил РИА Новости, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, которые вакцинированы "Спутником V", пока остается в силе.
По данным на вечер воскресенья, перечень "красных стран" в связи с COVID-19 на сайте израильского минздрава не был обновлен — на текущий момент ни одна из стран не является "красной".
Туристы смогут въехать в Израиль, если они привиты и за последние 14 дней не были в "красной" стране. Однако привитые "Спутником V" лица должны будут находиться на карантине до момента получения результатов серологического теста.
Для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, Израиль открыл границы 1 ноября. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.
Израиль в марте 2020 года закрыл границы для иностранных туристов. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для израильтян, возвращающихся на родину.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Также ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, но из-за распространения штамма "дельта" реализацию этого решения перенесли.
https://1prime.ru/business/20211115/835213043.html