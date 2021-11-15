ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Туристы, привитые вакциной "Спутник V", с 15 ноября смогут при соблюдении некоторых условий прилететь в Израиль. Путин: товарооборот между Россией и Израилем вырос на 50%

В октябре израильский министр туризма Константин Развозов заявил РИА Новости о решении пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, однако возможное внесение России в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.

На прошлой неделе источник в правительственных кругах уточнил РИА Новости, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, которые вакцинированы "Спутником V", пока остается в силе.

По данным на вечер воскресенья, перечень "красных стран" в связи с COVID-19 на сайте израильского минздрава не был обновлен — на текущий момент ни одна из стран не является "красной".

Туристы смогут въехать в Израиль, если они привиты и за последние 14 дней не были в "красной" стране. Однако привитые "Спутником V" лица должны будут находиться на карантине до момента получения результатов серологического теста.

Для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, Израиль открыл границы 1 ноября. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Израиль в марте 2020 года закрыл границы для иностранных туристов. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для израильтян, возвращающихся на родину.

В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Также ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, но из-за распространения штамма "дельта" реализацию этого решения перенесли.