ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — ПРАЙМ. С понедельника, 1 ноября Израиль пускает на свою территорию индивидуальных туристов, привитых вакцинами, которые признает Всемирная организация здравоохранения. Гражданин другого государства вправе посетить Израиль с туристическими целями, если за последние 14 дней он не находился в "красной" стране и был вакцинирован. Путин: товарооборот между Россией и Израилем вырос на 50%

По словам министра туризма Израиля Константина Развозова, пускать туристов, привитых "Спутником V", начнут с 15 ноября. Вместе с тем, реализация данного решения может быть отодвинута на несколько недель в связи с возможным внесением России в список "красных стран" по COVID-19.

В пресс-службе мэрии Тель-Авива сообщили, что индивидуальные туристы смогут приехать "как раз вовремя, чтобы сменить холодную погоду на солнечную зиму в городе, который никогда не спит".

В октябре власти Израиля приняли решение о приеме туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В перечень таких вакцин, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. В страну можно въехать после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминалась.



Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года.