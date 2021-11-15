ДУБАЙ (ОАЭ), 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Определены сроки завершения сертификации самолета Aurus Business Jet

Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса "люкс" – вертолета "Ансат" Aurus Design и линейки представительских лимузинов.

"Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, в районе 39-50 миллионов долларов, в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов долларов, в зависимости от комплектации", — сказал Чемезов.

А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: "Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко".

И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес.

"За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе "Суперджета", причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет", — заключил Чемезов.