ДУБАЙ (ОАЭ), 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость бизнес-джета Aurus в зависимости от комплектации составит 39-50 миллионов долларов, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Ранее на авиасалоне продемонстрировали внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet. Новый вариант лайнера бизнес-версии Superjet дополняет линейку продвигаемых под этим брендом продуктов класса "люкс" – вертолета "Ансат" Aurus Design и линейки представительских лимузинов.
"Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, в районе 39-50 миллионов долларов, в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов долларов, в зависимости от комплектации", — сказал Чемезов.
А отвечая на вопрос, есть ли заказчики и интересующиеся за рубежом, он отметил: "Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко".
И что касается России, то, по его словам, в госкорпорация уже видят и частный, и корпоративный интерес.
"За последние несколько лет заказчикам поставлено 11 бизнес-джетов на базе "Суперджета", причём не только в России, но и за рубежом. Это предыдущая модификация бизнес-исполнения самолета. Конкретных эксплуатантов не буду называть. Уверен, что на Aurus покупатель тоже будет", — заключил Чемезов.
https://1prime.ru/business/20211115/835213546.html