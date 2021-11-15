Вторичный рынок жилья в Москве вырос за январь-октябрь
Вторичный рынок жилья в Москве вырос на 22% за десять месяцев, зарегистрировано 136,8 тысячи сделок
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве за десять месяцев 2021 года зарегистрировало 136,8 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 22% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.
Как указывается в сообщении, показатель 2019 года за аналогичный период превышен на 16%.
В октябре зарегистрировано 14,8 тысячи переходов прав — на 1,2% больше, чем в сентябре текущего года. В годовом выражении данный показатель снизился на 19%, отмечается в пресс-релизе.
"В месячном выражении октябрь текущего года уступил прошлому. Но тогда, начиная с сентября, каждый отчетный период фиксировались рекорды: москвичи реализовывали отложенный спрос после самоизоляции и спешили оформить квартиры до подорожания", — говорится в нем.