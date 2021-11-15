МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить в России с 1 января минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Россия увеличила экспорт водки и импорт чая и кофе за девять месяцев

Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% — до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальную закупочную цену водки у производителя предлагается повысить на 5,4%, до 214 рублей за полулитровую бутылку (с 203 рублей), оптовую — на 5,7%, до 222 рублей (с 210 рублей).

МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6%, до 480 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 446 рублей), на бренди — на 7,4%, до 348 рублей (с текущих 324 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя могут вырасти до 371 рубля (на 5,4%) и до 270 рублей (на 5,5%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 391 рубля (на 5,7%) и до 284 рублей (на 5,6%) соответственно.

Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В сводном отчете к проекту Минфин указывает, что минимальные цены формируются с учетом всех затрат на производство, минимальной рентабельности и уплаты налогов.

"В этой связи установленные минимальные цены являются критерием, указывающим на легальность данной продукции. Кроме того, по оценкам участников отрасли, наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25 %. По отдельным позициям рост цен составил 100-150%. Также происходит рост на основную сырьевую составляющую для производства алкогольной продукции", — отмечается в материалах.

Согласно другому опубликованному проекту, Минфин также предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — с 1 января 2022 года она может вырасти на 6,8%, до 63 рублей за литр безводного спирта. Кроме того, минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) предлагается увеличить также на 6,8%, до 47 рублей за литр.