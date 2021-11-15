МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" увеличила чистую прибыль за девять месяцев 2021 года по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40% — до 27,4 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании. ВТБ и "Дом.РФ" создадут программу ипотечной поддержки в регионах

Операционные доходы компании выросли за три квартала на 13% — до 43,5 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения по итогам девяти месяцев составила 27,3 миллиарда рублей, увеличившись на 25%.

Активы компании на 30 сентября достигли почти 1,36 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 2%, указывается в отчетности.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.