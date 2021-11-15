МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Совокупные суммы покупок в ритейле, оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП), в течение всего года бурно росли от месяца к месяцу, показав осенью и вовсе взрывной рост, сообщили РИА Новости в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Россияне стали чаще оплачивать покупки на Wildberries через СБП

"Сумма покупок в ритейле (в физической рознице и интернет-магазинах), оплаченных через систему быстрых платежей за (первые — ред.) девять месяцев 2021 года составила 26,1 миллиарда рублей. Начавшись с низкой отметки в январе — 0,838 миллиарда рублей, объем платежей увеличивался месяц к месяцу на 17-40% и показал взрывной рост в сентябре — 107%, обеспечив пятую часть всего объема — 6,98 миллиарда рублей", — сообщили в ассоциации.

В октябре, отметили в АКИТ, рост продолжился и составил 49%.

"АКИТ считает, что система быстрых платежей может стать полноценной альтернативой эквайрингу", — делают вывод в ассоциации.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В настоящее время к ней подключены 60 банков, в их числе все системно значимые, напомнили в АКИТ, и более 220 тысяч сервисных предприятий.

"Сейчас мы видим, что эта технология, которая позволяет совершить оплату просто, открыв банковское приложение, уже прочно вошла в рынок. Покупатели смогли оценить удобство и безопасность таких платежей, а ритейлеры существенно сократили издержки. Уверен, что со временем такой способ оплаты, а возможно, и новые некарточные формы расчета, станут полноценной заменой дорогого эквайринга", — привели в ассоциации слова президента АКИТ Артема Соколова.