МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Средний чек на покупку детской одежды в преддверии зимнего сезона снизился в годовом выражении на 21% и составил 3 432 рубля, говорится в совместном исследовании ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера) и онлайн-ритейлера Lamoda. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. ВЦИОМ рассказал, когда россияне откажутся от зарубежных маркетплейсов

Аналитики сравнили данные по платежам с 1 сентября по 10 ноября 2021 года относительно того же периода прошлого года.

"Оборот платежей интернет-магазинов, продающих детскую одежду, с 1 сентября по 10 ноября 2021 года вырос на 118%, а количество покупок — на 176% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом число покупателей стало больше на 156%. Средний чек снизился на 21%, до 3 432 рублей", — говорится в исследовании.

Чаще всего пользователи оплачивали покупки стоимостью от тысячи до двух тысяч рублей — это 21% от всех платежей. В премиум-сегменте детской одежды также наблюдается повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей покупались в 3,4 раза чаще, от 80 до 100 тысяч рублей — на 38%, от 100 до 500 тысяч рублей — в 2,4 раза.

По данным Lamoda, зимний гардероб для девочек, куда вошли шарф, перчатки, шапка, варежки, куртка, теплые брюки, колготки, рейтузы, сапоги, ботинки и свитер, обошелся родителям в 18 638 рублей. Годом ранее похожий набор стоил 16 730 рублей. Аналогичные вещи для мальчиков в этом году стоят суммарно 16 724 рубля, без существенных изменений в цене относительно прошлого года.