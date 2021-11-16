МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рынок элитной аренды в России впервые с начала текущего года пошел на спад, что обусловлено сезонным фактором и ужесточением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, сообщила РИА Недвижимость директор департамента аренды международного агентства элитной недвижимости Savills в России Елена Куликова. Скидок больше нет. В Москве снова дорожает аренда жилья

Она уточнила, что с начала года спрос упал на 5%. Кроме того, произошло снижение арендных ставок как в предложении, так и в спросе. Средний бюджет предложения ниже показателя прошлого месяца на 5,8 тысячи рублей и составляет 370 тысяч рублей за объект в месяц.

"Спад на рынке аренды премиальной недвижимости является незначительным и оценивается нами как позитивный фактор, необходимый рынку. С момента снятия строгих ограничительных мер год назад мы наблюдали за очень стремительным ростом рынка элитной аренды, вызванным как отложенным спросом, так и ажиотажем на рынке продажи премиальной недвижимости. Такая ситуация перегревала рынок, что впоследствии могло привести к резкому и болезненному спаду, — когда арендодатели уже перешли на новые ставки и ожидания, а арендаторы не готовы поддержать рынок своей активностью", — сказала собеседница агентства, добавив, что небольшое снижение является своевременным и позволит арендаторам более плавно перейти в реальность новых ставок.

По ее словам, почти 40% сданных в аренду квартир с начала этого года находится в диапазоне площадей 50-100 квадратных метров. Кроме того, в этот период популярностью среди обеспеченных арендаторов пользовались квартиры площадью 100-150 "квадратов" и 150-200 "квадратов" – 23% и 21% всего спроса соответственно.

На начало ноября 2021 года ощущается нехватка высокобюджетных квартир для аренды площадью от 80 до 100 квадратных метров (это двух- и трехкомнатные квартиры с одной и двумя спальнями соответственно). Доля спроса по таким квартирам на 8 процентных пунктов превышает долю предложения. При этом отмечается переизбыток предложения в аренду квартир-студий и однокомнатных лотов с кухней и гостиной: такие варианты занимают 13% в структуре предложения и лишь 2% в структуре спроса, добавила Куликова.