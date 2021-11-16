ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — ПРАЙМ. Nokia остается самым узнаваемым в России финским брендом, несмотря на то, что компания уже долгое время не выпускает товаров широкого потребления, следует из опубликованного во вторник исследования финского МИД. Финляндия открыла пункт пропуска для российских скоростных поездов

Министерство иностранных дел Финляндии с 2017 года каждые два года проводит в России исследование имиджа страны. Оно выясняет среди прочего отношение россиян к Финляндии, имидж этой страны и ее репутацию в России.

Nokia возглавляет список самых известных финских компаний или брендов в России, ее назвали 67% опрошенных россиян. МИД уточняет, что Nokia уже много лет не имеет заметного присутствия на потребительском рынке. Кроме того, россиянами были названы также Tikkurila, Viola, Valio, Nokian Tyres, Stockmann, Fazer, Honka и Reima.

Чаще всего опрошенные отмечали высокое качество, надежность и долговечность, современный дизайн и хорошее соотношение цены и качества как наиболее характерные черты финской продукции. На северо-западе России экология была одним из наиболее распространенных представлений, связанных с финской продукцией (29%).

На вопрос, что в первую очередь приходит в голову при мыслях о Финляндии, в ответах россиян чаще всего упоминались природа, высокий уровень жизни, развитое общество, сауна, туризм, рыбалка и охота, хоккей, говорится в исследовании.

Наиболее распространенными источниками информации о Финляндии являются средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы), около половины респондентов заявили, что получали информацию из этих источников.

"Россияне чаще всего называют Финляндию свободным, демократическим и современным государством всеобщего благосостояния с высоким качеством жизни", — говорится в сообщении.

Общероссийское исследование (исключая северо-запад России) по заказу внешнеполитического ведомства Финляндии проведено в июне 2021 года "Левада-центром"* (признан в РФ иноагентом). Опрошено 1619 человек. Опрос на северо-западе России проведен в сентябре 2021 года. Опрошено 1000 человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 400 человек в республике Карелия и 400 человек в Мурманской области. Погрешность результатов опроса составляет 3,4%.

*Признан в РФ иноагентом