По данным МИД Финляндии, Nokia остается самым узнаваемым финским брендом в России
ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — ПРАЙМ. Nokia остается самым узнаваемым в России финским брендом, несмотря на то, что компания уже долгое время не выпускает товаров широкого потребления, следует из опубликованного во вторник исследования финского МИД.
Министерство иностранных дел Финляндии с 2017 года каждые два года проводит в России исследование имиджа страны. Оно выясняет среди прочего отношение россиян к Финляндии, имидж этой страны и ее репутацию в России.
Nokia возглавляет список самых известных финских компаний или брендов в России, ее назвали 67% опрошенных россиян. МИД уточняет, что Nokia уже много лет не имеет заметного присутствия на потребительском рынке. Кроме того, россиянами были названы также Tikkurila, Viola, Valio, Nokian Tyres, Stockmann, Fazer, Honka и Reima.
Чаще всего опрошенные отмечали высокое качество, надежность и долговечность, современный дизайн и хорошее соотношение цены и качества как наиболее характерные черты финской продукции. На северо-западе России экология была одним из наиболее распространенных представлений, связанных с финской продукцией (29%).
На вопрос, что в первую очередь приходит в голову при мыслях о Финляндии, в ответах россиян чаще всего упоминались природа, высокий уровень жизни, развитое общество, сауна, туризм, рыбалка и охота, хоккей, говорится в исследовании.
Наиболее распространенными источниками информации о Финляндии являются средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы), около половины респондентов заявили, что получали информацию из этих источников.
"Россияне чаще всего называют Финляндию свободным, демократическим и современным государством всеобщего благосостояния с высоким качеством жизни", — говорится в сообщении.
Общероссийское исследование (исключая северо-запад России) по заказу внешнеполитического ведомства Финляндии проведено в июне 2021 года "Левада-центром"* (признан в РФ иноагентом). Опрошено 1619 человек. Опрос на северо-западе России проведен в сентябре 2021 года. Опрошено 1000 человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 400 человек в республике Карелия и 400 человек в Мурманской области. Погрешность результатов опроса составляет 3,4%.
*Признан в РФ иноагентом
https://1prime.ru/business/20211116/835225230.html