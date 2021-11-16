МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в январе-сентябре сократилась в годовом выражении более чем в 12 раз, до 20,192 миллиона долларов, сообщается в материалах компании. Moody’s повысило рейтинг "Совкомфлота"

Выручка группы за отчетный период снизилась на 10,7% и составила 1,16 миллиарда долларов, показатель EBITDA уменьшился на 32,2%, до 507,3 миллиона.Выручка группы за отчетный период снизилась на 10,7% и составила 1,16 миллиарда долларов, показатель EBITDA уменьшился на 32,2%, до 507,3 миллиона.

Чистая прибыль компании за третий квартал выросла вдвое ко второму кварталу текущего года, до 14,6 миллиона долларов, выручка — на 0,8%, до 400,2 миллиона долларов.

"Индустриальный сегмент продолжает показывать уверенный рост, который соответствует нашим ожиданиям и прогнозам. Мы продолжаем планомерную работу по увеличению объема законтрактованной выручки и развитию долгосрочных индустриальных проектов с фиксированной доходностью", — цитирует пресс-служба главу компании Игоря Тонковидова.

"Благодаря новым контрактам с TotalEnergies и "НОВАТЭКом" на газовозы и с "Сахалин Энерджи" на челночные танкеры, за девять месяцев 2021 года нам удалось увеличить законтрактованную выручку СКФ на 1,3 миллиарда долларов, а ее общий объем, включая долю выручки от участия в совместных предприятиях, достиг по состоянию на 30 сентября 2021 года 24 миллиарда долларов", — добавляет Тонковидов.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.