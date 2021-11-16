МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз хочет остановить рост цен на минеральные удобрения в стране, с соответствующей просьбой ведомство обратилось к правительству еще 1 ноября, сообщает газета "Известия".

Министерство сельского хозяйства, в частности, предлагает зафиксировать цены на минеральные удобрения. По мнению профильного ведомства, это может послужить долгосрочной мерой по регулированию рынка.

В письме Минсельхоза в кабмин подчеркивается: с конца 2020 года в России и мире наблюдается подорожание продовольствия.

Как следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в сентябре текущего 2021 года цены на продукты в мире превысили аналогичный прошлогодний показатель на 32,8% процента. В России продовольственная инфляция за год в сентябре достигла 9,2%, при этом производство продукции сельского хозяйства подорожало на 15-25%. А вот минеральные удобрения за год стали дороже на 125%

На внутреннем рынке цены на минеральные удобрения увеличиваются вслед за мировыми. При этом их дефицит снизит урожайность, отмечают в Минсельхозе. Ведомство также призвало разработать специальный нормативно-правовой акт.