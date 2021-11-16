МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В столичном аэропорту "Шереметьево" в понедельник был задержан предприниматель, бывший гендиректор Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ (АРПОиС) Эдуард Федосов. Этот факт подтвердила "Прайм" адвокат Наталья Весельницкая.

В конце октября этого года следствие вынесло постановление о возбуждении уголовного дела о вымогательстве 2,95 миллиардов рублей у ведущего российского производителя средств защиты растений — АО "Щелково Агрохим" — и его основателя и гендиректора Салиса Каракотова. Федосов обвиняется в участии в составе преступной группы в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере с предварительным хищением конфиденциальной информации о предприятии. Копия постановления суда имеется в распоряжении "Прайм".

Фигурантами дела, возбужденного в конце октября этого года, также являются бывшие топ-менеджеры "Щелково Агрохим" Эльмира Ираидова и Людмила Приходько. По версии следствия, войдя в предварительный сговор, вышеупомянутые фигуранты из корыстных побуждений замыслили вымогательство.

Так, 20 октября 2020 года с целью создания видимости якобы правомерного владения блокирующим пакетом акций "Щелково Агрохим" Ираидовой был заключен договор о передаче ей акций от лица Приходько без фактической оплаты. Данный договор в сентябре 2021 года был признан судом недействительным.

В конце декабря прошлого года Ираидова потребовала от Каракотова передать ей 2,95 миллиардов рублей, которые, по ее информации, находились на счету "Щелково Агрохим" на тот момент, под видом выплаты за акции, которыми она якобы владела. При этом она угрожала распространить информацию, составляющую коммерческую тайну предприятия.

По словам Весельницкой, являющейся адвокатом потерпевшей стороны, в настоящее время по делу проходят обыски. "Это многоходовое интеллектуальное вымогательство с использованием технологий корпоративного права, с участием юристов, финансовых аналитиков, тонким использованием психологии многолетних отношений, на подготовку которого у злоумышленников ушёл год", — сказала она, отказавшись от комментариев по сути уголовного дела.