МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках Москвы выросли за десять месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 78,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного Росреестра. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичку

Всего на рынке жилой и нежилой недвижимости за десять месяцев было зарегистрировано почти 115 тысяч ДДУ, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 37%.

Как отмечается в сообщении, в октябрьский показатель регистраций ДДУ на жилье практически совпадает с результатом сентября — около 10 тысяч договоров. Всего же за месяц в Москве зарегистрировано 14,5 тысячи ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости, что почти на 10% больше месячного показателя прошлого года.

"Мы продолжаем наблюдать общую положительную динамику на первичном рынке недвижимости. Более того, Росреестр фиксирует рекордные показатели: за десять месяцев мы зарегистрировали на 3,8 тысячи договоров долевого участия больше, чем за весь 2020 год. Наибольший интерес граждан в октябре проявился на регистрации договоров долевого участия в нежилом фонде. Показатель практически достиг рекордных значений марта текущего года, тогда число ДДУ в коммерческом секторе превысило 4,8 тысячи сделок", — приводятся в сообщении слова главы столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

Как сообщило ведомство ранее, вторичный рынок жилья в Москве за десять месяцев вырос на 22% — до зарегистрировало 136,8 тысячи сделок.