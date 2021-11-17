ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — ПРАЙМ. Росрыболовство предлагает добавить холодильные мощности в портах к перечню инвестиционных объектов, которые должны будут построить победители второго этапа аукционов на крабовые квоты, сообщил глава ведомства Илья Шестаков на совещании во Владивостоке. Цена камчатской рыбной продукции выросла на 10%

В начале мая 2019 года в России был принят закон, который ввел квоты на вылов крабов в инвестиционных целях. На инвестквоты на добычу крабов выделяется 50% их общего допустимого улова, а доли квот распределяются по результатам электронных аукционов и закрепляются за пользователями на 15 лет. Первые такие аукционы состоялись в октябре 2019 года, их победители заплатили 142 миллиарда рублей.

"С учётом положительной практики и реализации аукционов по первому этапу крабов предлагаем выставить на аукционы право на добычу оставшихся 50% общедопустимых уловов краба, а также 100% общедопустимых уловов наиболее ценных морепродуктов: это морские гребешки, трубачи, морские ежи и трепанги. Здесь предлагаем также расширить номенклатуру инвестиционных объектов. Мне кажется, что это ещё потребует обсуждения с бизнес-сообществом, но точно предлагаем включить ещё помимо строительства судов-краболовов строительство холодильных мощностей в портах, поскольку вопросы логистики встают на первый план", — сказал Шестаков.

По его словам, новый этап инвестиционных квот позволит построить порядка 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов, 10 из которых крупно- и среднетоннажные для промысла минтая и сельди, построить до 35 судов-краболовов, восемь современных рыбоперерабатывающих объектов на Дальнем Востоке.

"При этом предлагаем всё-таки на втором этапе сконцентрироваться только на строительстве крупных мощных заводов, которые позволят вести более эффективную рыбообработку, с объёмом по сырью не менее 80 тысяч тонн в год. Предложение в рамках второго этапа также позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета за счёт аукционов с инвестиционными обязательствами порядка 200 миллиардов рублей, привлечь около 300 миллиардов рублей инвестиций в обновление производственных фондов, а также создать до 4 тысяч рабочих мест", — отметил он.

Шестаков попросил вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева поддержать эти предложения.