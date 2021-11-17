МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Фонда защиты дольщиков принял решение восстановить права 4,1 тысячи пострадавших соинвесторов строительства жилья в 13 регионах России, говорится в сообщении фонда. Продажи новостроек в Москве выросли за десять месяцев на 24%

"Из них 2,81 тысячи человек после завершения строительства объектов получат квартиры, 1,316 тысячи человек претендуют на выплаты компенсаций", — отмечается в нем.

Пострадавшие дольщики приобрели жилье в проблемных домах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Ростовской, Волгоградской, Тамбовской, Новгородской и Самарской областях, Хабаровском, Красноярском и Пермском краях, Бурятии и Татарстане. Свои обязательства перед гражданами не выполнили 28 застройщиков.

При участии Фонда дольщиков 14 домов планируется достроить, по 35 — выплатить компенсации. Как указывается в пресс-релизе, на финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков планируется направить 7,7 миллиарда рублей, в том числе 3,98 миллиарда — на выплаты возмещений.

Будут достроены дома застройщика "Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства" в Самарской области, ООО "Зодчий", ООО "Эко Пром", ООО "СибИнвест", ООО "СпецСтрой" в Красноярском крае, ООО "ПИК+" в Татарстане и ПАО "СМТ № 14"в Пермском крае.

Компенсации будут выплачены дольщикам ООО "Универсал" в Бурятии, ООО "Тополек" в Хабаровском крае, ЖСК "79/23" в Волгоградской области, ООО "Аксайская управляющая компания" и ООО "МС-Строй 1" в Ростовской области, ООО "СВЕ Компани", ООО "Мировые продукты", ООО "Премьер-инвест", ООО "Новое Зимогорье", ЗАО "МЖК", ООО "Строймонтажгарант" и ООО "РТС-Сервис" в Московской области, ООО "Трансстрой" в Калининградской области, ЖСК "Шлиссельбургский дворик" и ЖСК "Замок Скандинавии" в Ленинградской области, ООО "Топ Флор" в Новгородской области, ООО "Триумф" и ООО "Т-СитиСтрой" в Пермском крае, ООО "Фирма "Юкон" в Тамбовской области, ООО "Меридиан" и ООО ИК "Жигули" в Самарской области.