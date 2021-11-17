МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Запасы сырья у производителей подсолнечного масла в РФ в настоящее время очень низкие, это нетипичная ситуация, заявил исполнительный директор ГК "Эфко" (торговые марки "Слобода" и Altero) Сергей Иванов.

"Объемы производства масла пока не падают, но в это время всегда на 3-4 месяца обеспечены сырьем (подсолнечника – ред.), а сейчас пока скромно", — сказал Иванов в ходе Аграрного форума России, организованного газетой "Ведомости".

"Все переработчики работают на очень низких запасах, недельных или двухнедельных. Масличные придерживают", — сказал Иванов, отвечая на вопрос, есть ли риски некоторого дефицита сырья у переработчиков.

"С другой стороны, это коллективный опыт общий, его нужно пройти. Этот сезон точно ни на какой не похож, на заводах запасов мало у всех", — отметил топ-менеджер "Эфко".

Между тем, он не исключил и разворота этой ситуации. "Мы ведь экспортоориентированная страна в балансе в растительных маслах. И может случиться такой сезон, когда некуда будет продавать и некому будет продавать эти запасы. Все возможно", — сказал Иванов, заметив, что желание аграриев заработать дополнительные деньги в таких обстоятельствах естественно.

Эксперты компании "Совэкон" на прошлой неделе отмечали рост средних цен на подсолнечник примерно на 1,5%, — до 36,05 тысячи рублей за тонну (без НДС), тогда как подсолнечное масло не изменилось в цене (87,675 тысячи рублей за тонну). Эксперты указывали, что части маслозаводов пришлось повысить закупочные цены, поскольку они не смогли найти достаточного количества предложения. Аграрии не спешили продавать сырье, т.к. сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах.

Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко говорил в конце сентября, что сбор трех основных масличных культур (подсолнечник, рапс и соя) в РФ в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составить около 22 миллионов тонн, в частности, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ранее).