МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке станут более привлекательными к 2023 году, что приведет к массовому рефинансированию в области жилищного кредитования, сообщил директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

"Ситуация с ключевой ставкой — это все-таки такое временное явление, мы увидим уже там к концу следующего года разворот, и в 2023 год мы уже должны будем въехать на более привлекательных ставках, вновь, на более привлекательных ставках по ипотеке. И это станет триггером для массового рефинансирования. То есть я думаю, что 2023 год — это будет, на самом деле, годом рефинансирования по ипотеке", — рассказал Лола журналистам.

Рефинансирование будет одновременно и отличной возможностью, и угрозой для игроков рынка. "Выигрывать будут те, у кого будут самые лучшие процессы по рефинансированию", — добавил спикер.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта, до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись на 2,3% — до 11,19 триллиона рублей.

Банк России 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина намекнула на готовность к ястребиным шагам и в декабре, допустив повышение ставки на величину вплоть до 1 процентного пункта.