МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможности введения QR-кодов в метро, сообщила, что сегодня речь о внутригородском транспорте не поднималась. Мантуров рассказал о закрытии кафе и ресторанов после введения QR-кодов

"Про метро, ну в принципе общественный транспорт… в разных субъектах (РФ) есть обсуждения этой темы. Но решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. И сегодня речь о внутригородском транспорте, QR-коды, пока не принималось", — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

При этом она отметила, что в общественном транспорте все равно работают определенные ограничения в связи с эпидситуацией, в частности необходимо носить защитную медицинскую маску.

"И там, где субъекты жестко контролируют свою же меру, что надо носить маски, там и заболеваемость, безусловно, ниже", — добавила глава Роспотребнадзора.