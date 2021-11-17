МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о проведении обязательного аудита годовой финансовой отчетности акционерных обществ (АО) только аудиторскими организациями, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документы с 2022 года обязывают публичные и непубличные АО, подпадающие под обязательный аудит на основании федеральных законов, привлекать для его проведения только аудиторские организации. Не подпадающие под обязательный аудит непубличные АО смогут привлекать для аудита аудиторские организации или индивидуальных аудиторов.

При этом правило проведения обязательного аудита предлагается сохранить в отношении тех АО, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также для тех, в капитале которых участвует РФ, её субъект или муниципальное образование.

Один из законопроектов вносит изменения в Гражданский кодекс, другой – в законы об АО и аудиторской деятельности. Их разработка обусловлена пересмотром регулирования деятельности хозяйственных обществ в связи с проведенной реформой и их разделением на публичные и непубличные.

Сейчас для всех публичных и непубличных АО сохраняется обязанность ежегодно проводить обязательный аудит.

"Однако для непубличных обществ такое требование не всегда представляется обоснованным и зачастую создает только излишние издержки. Возможность отказа в непубличных АО от обязательного аудита позволит собственникам бизнеса освободиться от бремени обязательного аудита и привлечения для его проведения только аудиторских организаций", — поясняет кабмин.