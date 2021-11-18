ПЕКИН, 18 ноя — ПРАЙМ. Руководство оказавшегося на грани дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group приняло решение продать все имеющиеся у него акции компании HengTen Networks Group на сумму 2,13 миллиарда гонконгских долларов (273,16 миллиона долларов США), говорится в заявлении Evergrande на гонконгской фондовой бирже. Основатель Evergrande продал личные активы на миллиард долларов

Дочернее предприятие Evergrande заключило соглашение с Allied Resources Investment Holdings Limited на продажу своей почти 18-процентной доли в HengTen Networks Group, сделка предусматривает продажу 1 662 217 968 выпущенных акций по цене 1,28 гонконгского доллара за бумагу.

Компания HengTen Networks Group занимается производством фильмов и телевизионных программ, производством и продажей аксессуаров для фото- и электрооборудования, а также инвестициями и торговлей ценными бумагами.

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также препятствование властями подъему на китайском рынке жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.

Ранее СМИ сообщали, что основатель Evergrande Group Сюй Цзяинь ради спасения компании продал личные активы на сумму более 1 миллиарда долларов. Деньги, в частности, были использованы для выплаты зарплат сотрудникам, процентов по некоторым облигациям, а также пошли на завершение строительных проектов в нескольких регионах Китая.