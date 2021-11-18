МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в новом рейтинге РБК 500 снова занял первое место, которое год назад уступил компании "Роснефть".

Как пишет РБК, смена лидера произошла на фоне снижения в пандемию совокупной выручки крупнейших компаний страны, в первую очередь нефтегазовых.

Совокупная выручка российских компаний из рейтинга РБК 500 по результатам за ковидный 2020 год снизилась впервые за все время существования рейтинга — с отчетного 2014 года. Показатель сократился на 4,9% — до 84,9 трлн рублей, вернувшись на уровень 2018 года.

Авторы рейтинга отмечают, что причиной такой негативной динамики по выручке стали пандемия, карантинные ограничения деловой активности, а также снижение спроса на нефть и газ, транспортные услуги.

"Поэтому, например, выручка компаний нефтегазового сектора в РБК 500 сократилась на 24%, а в сфере транспорта — на 18%", — отмечает издание.

Первенство в рейтинге вернул себе газовый гигант "Газпром": компания лишь раз — в 2020 году — уступила это место "Роснефти" (в 2021 году компания заняла второе место).

"Вообще состав топ-5 компаний рейтинга ни разу не менялся за время его существования: неизменно эти места с редкими перестановками занимают "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Сбербанк и РЖД", — пишет издание.