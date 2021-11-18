МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о создании публично-правовой компании "Роскадастр", которая позволит повысить эффективность деятельности в сфере недвижимости и пространственных данных, сообщила пресс-служба Росреестра. Инвестиции в недвижимость России установили исторический рекорд

"Законопроектом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра — ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" — и акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризации — БТИ", функции которых зачастую дублируются", — говорится в сообщении.

Как поясняется в нем, планируется, что "Роскадастр" займется в том числе внесением в ЕГРН сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, а также научной и исследовательской деятельностью. Кроме того, компания станет оператором информационных систем Росреестра.

"Предложенный законопроектом подход позволит создать систему "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг Росреестра в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья", — отмечается в сообщении.

Как добавляется в нем, создание "Роскадастра" также должно способствовать появлению Национальной системы пространственных данных (НСПД), включенной правительством в перечень инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.