МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запускает собственные финансовые сервисы под брендом "X5 Банк", говорится в сообщении компании. В X5 рассказали, когда ожидают прибыль от новых жестких дискаунтеров

"X5 Group… объявляет о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом "X5 Банк". На первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" и банковские услуги — оплаты, перевода денег, получение рублевого возврата за покупки и другие", — говорится в сообщении.

Уточняется, что цифровая "X5 Карта" в настоящее время доступна пользователям мобильного приложения торговой сети "Перекресток" в 10 городах России, а в течение месяца возможность её оформить появится у покупателей "Пятерочки" в 13 городах.

Помимо этого, в течение месяца в 30 магазинах "Пятерочка" в Москве появятся стойки "Х5 Банка", где также будет предоставлена возможность оформить карту. Проект будет реализовываться самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-банк. ВТБ определился с ценой размещения акций "Магнита"

"Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе "клиентского пути", поэтому мы запустили "X5 Банк" и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов — дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал", — сказал главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основной акционер X5 — CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.