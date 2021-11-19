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https://1prime.ru/business/20211119/835269659.html
Wildberries построит логистический комплекс в Ставропольском крае
Бизнес
Новости
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Российский онлайн-ритейлер Wildberries планирует инвестировать около 8 миллиардов рублей в строительство логистического комплекса в Невинномысске в Ставропольском крае, говорится... ПРАЙМ, 19.11.2021
бизнес, новости, регионы, wildberries
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Wildberries планирует инвестировать около 8 миллиардов рублей в строительство логистического комплекса в Невинномысске в Ставропольском крае, говорится в сообщении компании.