КИШИНЕВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду считает необходимым провести аудит работы руководства госкомпании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений в области расходования средств. Глава Молдавии призвала кабмин помочь экономическим агентам из-за газа

По ее словам, деятельность компании была скрыта от глаз общественности, не было отчетов даже для Счетной палаты. В это время в компании могли совершаться противоправные действия, считает глава республики.

Теперь Санду хочет проверить расходование средств компанией: экономит ли она их, чтобы исключить возможность включения этих расходов в тариф.

Работа администрации "Молдовагаза" будет обсуждена в том числе в рамках Высшего совета безопасности, добавила она в ходе пресс-конференции и предложила, чтобы ее советник по экономическим вопросам Вячеслав Негруца вошел в состав наблюдательного совета "Молдовагаза".