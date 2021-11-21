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2021
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Собянин рассказал о поддержке московского бизнеса в 2021 году
Бизнес
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Около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве получили поддержку властей в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году около 25 тысяч предприятий... ПРАЙМ, 21.11.2021
бизнес, новости, москва, бизнес, сергей собянин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве получили поддержку властей в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он уточнил, что на этой неделе был принят еще один пакет мер, касающийся поддержи новых предприятий малого и среднего бизнеса.