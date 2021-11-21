МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве получили поддержку властей в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин оценил эффект от нерабочих дней в Москве

"В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он уточнил, что на этой неделе был принят еще один пакет мер, касающийся поддержи новых предприятий малого и среднего бизнеса.