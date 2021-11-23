МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и "черных пятниц", хотя часто экономия там не так велика, как обещают, и в данном случае игра идет на психологии, рассказал в беседе с НСН руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц. Эксперт объяснил, какие уловки используют мошенники во время распродаж

В России период распродаж, именуемый "черной пятницей", начинается 25 ноября и продлится три дня.

"Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это "черная пятница". Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки. Туда закладывают все, что залежалось на полках. Выгода для ретейлера понятна, ну а люди, может, и не получают большую выгоду, но они получают удовольствие. Они вышли в магазин "на охоту" за удачными покупками, ничего плохого в этом нет и судить строго их не надо. Обе стороны выигрывают: одни получают деньги, другие – удовольствие" — рассказал эксперт.

Он объяснил, как в этом случае работает "стандартная модель" распродаж.

"Преимущественно, конечно, это уловка, потому что многие сети для такого рода мероприятий сначала завышают цены, а потом красиво сообщают о том, что они продают значительно дешевле. Это стандартная модель, причем не только российская, но и во всем мире. Например, на этикетке цена 10 тысяч рублей, тебе продают за пять, а на самом деле за неделю до этого момента могла быть цена шесть тысяч", — отметил он. Россиян научили, как не потратить лишнего в сезон распродаж

По словам эксперта, такая модель хорошо работает: людям кажется, что они совершают очень выгодную покупку. "Это классический механизм, причем очень часто в зону распродажи подкладывают товары без уценки, но люди, находящиеся в ажиотаже, покупают и это", — сказал он

Липсиц также указал, что цены на распродажах действительно ниже регулярных, да и в целом на скидках в России можно неплохо сэкономить.

По его словам, формально покупки в "черную пятницу" выгодны, с точки зрения того, что цена ниже регулярной. При этом в розничной торговле в России и так большая доля скидок: по некоторым категориям доля промоакций достигает 80% продаж.

"По отдельным товарным группам действительно возникает большая экономия. Но это тоже неоднозначная вещь. Покупая что-то, вы замораживаете деньги семьи в запасах товаров. Это странно с точки зрения любого менеджмента. Деньги должны работать и приносить доход. Но не все российские семьи хоть как-то готовы складывать и сберегать. Они с удовольствием сберегают в виде товарных запасов. Это тоже такая национальная модель финансового поведения, не очень разумная, но привычная", — рассказал собеседник.