МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, в чем состоят уловки "Черной пятницы"

Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.

"Чаще всего по спецпредложениям хотят купить еду и напитки (22%), лекарства или подарки на праздники (по 17%). Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь — 13%, на книги — 8%. Менее востребованные товары на "Черную пятницу" — это мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%)", — говорится в исследовании.

Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.

Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% — от 10 до 20 тысяч рублей и 6% — от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в "Черную пятницу", 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.

Согласно данным исследования, решение о покупке еще не приняли 53% респондентов, 22% россиян заранее составляют список покупок, 18% могу спонтанно купить понравившийся товар или услугу, а 7% планируют покупки, но все равно выходят за рамки списка.