МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. В России предложили запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье, передает RT. Минтруд уточняет правила предоставления ряда выплат

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По словам Волынец, наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей, воспитывающих детей, сейчас остается материнский (семейный) капитал. Согласно закону, при покупке недвижимости на эти деньги родители обязаны выделить детям доли в собственности на жилое помещение. Это обязательство следует рассматривать как дополнительную гарантию обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних детей.

Однако, как отметила омбудсмен, при обращении взыскания на жилое помещение и при выселении всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних, эта гарантия лишается смысла.

Наличие у собственника детей не является препятствием для изъятия залоговой недвижимости, то есть кредитная организация вправе инициировать выселение несовершеннолетнего ребёнка из ипотечной квартиры, отметила Волынец.

Она предложила инициировать внесение изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и в статью 446 Гражданского процессуального кодекса.

"В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи", — говорится в письме.

В свою очередь, сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка в республике Татарстан Аида Ибрагимова отметила, что по закону на единственное жилье обращать взыскание нельзя, но на ипотечную квартиру подобный запрет не распространяется. Власти одобрили право отцов детей от суррогатных матерей на маткапитал

"Сейчас зачастую семьи (мы исходим из обращений, которые поступают в адрес аппарата) говорят, что они купили квартиру в ипотеку и, естественно, пустили в часть погашений средства материнского капитала", — рассказала она.

Эксперт отметила, что у семей может возникнуть сложная жизненная ситуация, например развод, при которой теряется возможность выплачивать ипотеку, и тогда банк заберет квартиру, поскольку она находится в залоге. По ее словам, чтобы защитить детей, предлагается внести соответствующие изменения в законодательство.