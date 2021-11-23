МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в 2021 году может вырасти на 17% по сравнению с показателем за 2020 год — до 300 миллиардов рублей, сообщил директор по инвестициям и управлению активами компании Knight Frank Сергей Кузичев. Инвестиции в недвижимость России установили исторический рекорд

Он напомнил, что в течение 2021 года Банк России в силу ускоряющейся инфляции шесть раз повышал ключевую ставку, которая на текущий момент находится на отметке 7,5% по сравнению с 4,25% в начале года и может достигнуть 8% по итогам года. По мнению ЦБ РФ, показатель инфляции по итогам года ожидается на уровне 7,4-7,9%, с возвращением к 4-4,5% в 2022 году.

"По итогам года объем инвестированных в недвижимость России средств ожидается на уровне около 300 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Рекордные объемы инвестирования по большей части сформированы средствами девелоперов, которые приобрели в этом году площадки под жилье. Период 2020-2021 годов стал финансово успешным для ключевых игроков и позволил им нарастить капитал, также многие девелоперы провели первичное и вторичное размещение акций на бирже. Совокупность данных факторов говорит о возможности и нацеленности девелоперов продолжать покупать площадки под жилье – эта тенденция ожидается и в 2022 году", — отметил Кузичев.

По его словам, рекордный объем инвестиций — это в том числе результат снятия практически всех ограничений и отсутствие таких жестких мер, как в начале пандемии, даже в отношении торговой недвижимости.

"Наблюдается общее оживление рынка и постепенное экономическое восстановление. При этом, по предварительным итогам года, рост объемов инвестиций ожидается как в Москве (в столичные активы объем вложений составит порядка 210 миллиардов рублей, +19,8%), так и в регионах (около 90 миллиардов рублей, +10,8%). В регионах, как и в Москве, основную долю роста показателя будут генерировать вложения в участки под девелопмент", — рассказал эксперт.

В целом по России показатель участия иностранного капитала, по его словам, остается невысоким в совокупном объеме – доля вложений вряд ли превысит 5% по сравнению с 6% в 2020 году и 19% по итогам 2019 года.

В структуре инвестиций по России в 2021 году прогнозируется лидерство сегмента площадок под девелопмент – 63% от общего объема (против 49% в 2020 году). Второе место займет офисная недвижимость с 13% (27% в 2020 году), а третье – складской сегмент, доля которого составит 12% против 16% в прошлом году, добавил Кузичев.