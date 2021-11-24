МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший распространитель государственных лотерей в России АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") просит арбитражный суд Москвы обязать Google вернуть свое мобильное приложение в магазин приложений Google Play, следует из опубликованного определения суда. Роскомнадзор выдвинул требования тринадцати иностранным компаниям

В судебном акте уточняется, что иск заявлен "о неприменении условий договора, признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и обязании обеспечить допуск мобильного приложения к распространению". Другие подробности пока не приводятся.

Как сообщает газета "Коммерсант", речь идет о приложении "Столото", которое Google ранее удалил из своего магазина приложений "в одностороннем порядке".

Иск ТК "Центр" поступил в суд 29 октября. Ответчиками в нем указаны головная американская компания Google LLC, ирландская Google Commerce Limited и российское ООО "Гугл". Пока исковое заявление оставлено без движения до 6 декабря, так как истец не представил доказательств соблюдения претензионного порядка урегулирования спора.

Все лотереи в России государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС. "Столото" является крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей.