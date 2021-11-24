МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" в преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж рекомендует россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, в частности, проверять перед оплатой посылки, соответствует ли вес отправления заказанному товару, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Как не стать жертвой мошенников при оплате со смартфона

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году "Черная пятница" приходится на 26 ноября. В России "Черная пятница" проводится с 2013 года.

"Перед оплатой посылки мы советуем проверить, соответствует ли вес отправления заказанному товару, и нет ли на упаковке заметных повреждений, которые обеспечивают доступ к вложению. Если повреждения и несоответствия есть, можно попросить сотрудника "Почты" вскрыть коробку до оплаты", — сообщили в "Почте".

Почтовый оператор указывает, что "для дополнительной безопасности" можно договориться об отправке посылки с описью вложения и услугой "проверка комплектности", которая позволяет проверять содержимое до оплаты. Если есть сомнения, как отмечают в пресс-службе, клиенты "Почты" всегда могут отказаться от получения отправления.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, мы советуем клиентам никогда не оплачивать отправления, которые они не заказывали. Стоит быть внимательнее, если у вас просят предоплату за посылку: попросите ее трек-номер и проверьте, действительно ли она отправлена. Ей должен быть присвоен статус "Принято в отделении связи" на сайте "Почты России", — указали в компании.

Особенно важно "быть начеку", как отметили в "Почте", при получении посылки с пометкой "возврату не подлежит" и оплатой наложенным платежом. "Чаще всего их отправляют мошенники", — пояснили в компании.

Распознать мошеннический интернет-магазин, как сообщили в пресс-службе, можно по "слишком низким ценам и множеству однотипных положительных отзывов, которые появились в одно и то же время". "Также стоит изучить политику возврата магазина — на сайте должны быть указаны контакты, юридическое лицо, простые и понятные способы возврата или возможность бесплатного возврата за счёт продавца", — добавили там.

ТРИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СХЕМЫ

При онлайн-покупках, по данным "Почты", существует три самые распространенные схемы мошенничества. Мошенники могут выдать себя за официальных дилеров производителей, могут оправлять "пустые" посылки людям, которые ничего не заказывали, а также могут попросить покупателя оплатить товар до его отправки по почте.

В первом случае злоумышленники создают "фейковые интернет-магазины, где продают дорогие вещи по заниженным ценам", и могут положить в посылки вместо заказанных товаров посторонние предметы: "песок, камни, кошачий наполнитель или что-то еще". "Когда клиент обнаруживает обман и начинает жаловаться, они игнорируют его", — пояснили в пресс-службе.

Во втором случае, как отметили в "Почте", жертве приходит извещение о том, что на ее имя поступило отправление с оплатой наложенным платежом. Если человек его оплачивает, мошенник получает деньги, а получатель после вскрытия посылки не обнаруживает там ничего полезного.

Для третьего способа обмана характерно, что в качестве доказательства своей честности мошенники могут даже показать чек с трек-номером для отслеживания посылки. "Вот только этот чек либо ненастоящий, либо ссылается на трек-номер еще не переданного на почту отправления. На нашем сайте можно еще до отправки в отделении зарегистрировать посылку и получить номер для ее отслеживания. Это сделано для экономии времени клиентов, но иногда этим пользуются мошенники", — отметили в "Почте".