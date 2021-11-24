МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Трасса М-11 "Нева", связывающая Москву и Санкт-Петербург, серьезно разгрузила федеральную трассу М-10 и снизила трафик на ряде региональных трасс, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. ГТЛК будет запускать беспилотные грузоперевозки на трассе М-11 "Нева"

"Говоря об М-11, надо сказать, что новая магистраль серьезно разгрузила федеральную трассу М-10 и снизила трафик на ряде региональных трасс, по которым в последние годы шел активный транзит грузовых автомобилей", — рассказал Дрозденко.

Как отметил глава региона, Тосненский район серьезно усилил экономический потенциал за счет возможного размещения вдоль трассы производственных площадок и логистических комплексов.

"Это новые рабочие места и налоги для территории, не говоря уже о сокращении расходов на транспортировку грузов", — отметил глава Ленобласти.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.