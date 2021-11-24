АНКАРА, 24 ноя — ПРАЙМ. Компания Apple приостановила онлайн-продажу своей продукции в Турции на фоне резкого падения лиры, на ее официальном сайте при попытке заказать товар пользователи получают уведомление "в настоящее время недоступно".

Знак доллара на табло курса валют

Обвал турецкой лиры 23 ноября стал максимальным с 2001 года

Между тем, как передает корреспондент РИА Новости, купить iPhone в среду практически невозможно и в магазинах Анкары. Продавцы также связывают это с нестабильным валютным курсом.

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

 