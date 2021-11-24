АНКАРА, 24 ноя — ПРАЙМ. Компания Apple приостановила онлайн-продажу своей продукции в Турции на фоне резкого падения лиры, на ее официальном сайте при попытке заказать товар пользователи получают уведомление "в настоящее время недоступно". Обвал турецкой лиры 23 ноября стал максимальным с 2001 года

Между тем, как передает корреспондент РИА Новости, купить iPhone в среду практически невозможно и в магазинах Анкары. Продавцы также связывают это с нестабильным валютным курсом.

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.