МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Москва готова к тестированию беспилотных автомобилей, ЦОДД и Мосгортранс уже обследовали улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Московская городская дума на заседании в среду поддержала установление в столице экспериментального правового режима для тестирования беспилотного автотранспорта, который в частности, разрешает тестировать беспилотные авто на ряде улиц.

"Москва готова к тестированию беспилотных автомобилей. Мы на протяжении нескольких месяцев ведем большую совместную работу с "Яндексом" по подготовке к пилотному проекту, создали рабочую группу и в данный момент обсуждаем технические детали. ЦОДД и Мосгортранс уже обследовали улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта", — рассказали в пресс-службе.

В дептрансе добавили, что Москва станет первой в Европе столицей, где поедут беспилотные такси, но самая важная задача, которая поставлена мэром, – соблюдение безопасности инноваций.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, так называемых "регуляторных песочницах".

Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний — экспериментальный правовой режим.

В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.

Ранее российский интернет-холдинг "Яндекс" сообщал, что планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево и ожидает одобрения соответствующей программы экспериментального правового режима.

Компания указывала, что на этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Чтобы принять участие в проекте, нужно будет заполнить заявку на специальном сайте.