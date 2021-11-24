МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Спрос на вакцинные туры за рубеж со стороны россиян увеличился за полтора месяца в два раза, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Спрос за полтора месяца, то есть к концу октября, на вакцинные туры за рубеж со стороны россиян увеличился в полтора-два раза. И он продолжает расти. Страны стали проявлять инициативу и предлагать у себя туры. Первыми ласточками были Сербия, Венгрия, Германия, Хорватия, Швеция", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что список стран продолжает расширяться. "Спрос растет одинаково по всем направлениям. Но вряд ли он будет многомиллионным потоком. Мы выйдем на некоторые десятки тысяч, наверное, к концу года", — добавила она.