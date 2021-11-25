МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов, такая мера должна повысить их заинтересованность в обелении табачного рынка, говорится в отчете контрольного ведомства. Счетная палата: зависимость бюджета от нефтегазовых доходов усилилась

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о передаче части доходов федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации", — сказано в документе.

СП отмечает, что действенным инструментом борьбы с нелегальными продажами является система маркировки, однако максимальный эффект от этой меры можно получить только при условии регистрации всех участников рынка и отражения операций в государственной информационной системе.

"В прошлом году были промаркированы 11,1 миллиарда пачек сигарет. При этом с кодом "вышел из оборота", что означает реализованы в розничной продаже, вышло всего лишь 5,6 миллиарда штук. То есть всего половина от того, что было произведено табачниками. В первом квартале 2021 года из розничного оборота вышло 61,5% промаркированных пачек. Это свидетельствует о значительном количестве участников оборота, которые не подают сведения в государственную информационную систему маркировки товаров", — пояснил аудитор Андрей Батуркин.

По мнению СП, изменить ситуацию и вовлечь в систему маркировки больше участников табачного рынка поможет передача части доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов. "Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет", — констатировал аудитор.

"Перераспределение части доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты регионов и их зачисление по месту производства пропорционально численности трудоспособного населения или показателям региональных розничных продаж может повлечь за собой рост налогового потенциала наиболее обеспеченных регионов и, как следствие, увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между субъектами", — прокомментировала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

По ее словам, связано это с тем, что около 90% производства табачной продукции сосредоточено на территории лишь пяти регионов, а существенная часть населения в трудоспособном возрасте проживает в наиболее высокообеспеченных субъектах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург), на которые, соответственно, приходится и существенная часть розничных продаж табачной продукции.

"В то же время на текущий момент отсутствует полная информация об объемах розничных продаж табачной продукции в разбивке по регионам на основе системы мониторинга за оборотом табачной продукции, которая необходима для объективного анализа последствий перераспределения части акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты. Считаем целесообразным вернуться к данному вопросу после формирования системы мониторинга в полном объеме", — указала глава департамента, отметив также важность определения источников компенсации выпадающих доходов федерального бюджета.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА КОНТРАФАКТА

Бюджет РФ потерял почти 300 миллиардов рублей в период с 2016 года по первое полугодие 2021 года из-за продажи нелегальной табачной продукции, говорится в отчете Счетной палаты.

"По оценке Счетной палаты, сумма "потерь" федерального бюджета от реализации нелегальной табачной продукции в период 2016 года – первого полугодия 2021 года составляет 295,6 миллиарда рублей, в том числе по акцизам – 246,3 миллиарда рублей, НДС – 49,3 миллиарда рублей", — сказано в документе.

По словам аудитора СП Андрея Батуркина, акцизы на табачную продукцию приносят около 3% всех доходов федерального бюджета, по итогам текущего года сумма этих поступлений составит порядка 710 миллиардов рублей.

Он напомнил, что с 2021 года ставки акциза почти на все виды табачной и никотинсодержащей продукции были увеличены на 20%. "Это вызвало недовольство как бизнеса, так и потребителей. На фоне повышения акцизов наблюдается рост доли нелегальной реализации табачной продукции — в некоторых регионах она составляет более 40%", — указал аудитор.

По данным Счетной палаты, с 2016 по 2020 год объем реализации сигарет и папирос в России сократился с 266,7 миллиарда штук до 193,2 миллиарда штук, или на 27,6%. В то же время налоговая нагрузка по крупнейшим производителям табачной и никотинсодержащей продукции в 2020 году по сравнению с 2016 годом выросла на 6,1 процентного пункта и достигла 74,1%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА АКЦИЗОВ

Россия занимает первое место по абсолютному значению ставки акциза на сигареты среди стран Евразийского экономического союза с показателем 35,87 евро за тысячу штук, говорится в отчете Счетной палаты.

"Российская Федерация занимает лидирующую позицию по абсолютному значению ставки акциза на сигареты среди государств-членов ЕАЭС (в 2021 году – 35,87 евро)", — сказано в документе.

Указывается, что в Казахстане ставка акциза в текущем году составляет 21,72 евро, в Киргизии — 19,65 евро, в Белоруссии — 18,81 евро, в Армении — 17,66 евро.

При этом по темпам роста ставки акциза на сигареты в 2016-2021 годах среди ЕАЭС лидером стала Киргизия, где она увеличилась на 102,8%. Далее идет Казахстан — 64,4%, Россия — 57,9%, Армения — 48,5%, Белоруссия — 31%.

Значительное расхождение между ставками является одной из причин роста нелегального оборота сигарет в России. По данным независимого международного агентства Kantar TNS Russia, которые приводятся в отчете, доля нелегальной табачной продукции в РФ выросла до 10,7% в 2021 году с 1,1% в 2016 году.