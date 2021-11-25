МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россияне склонны подходить к шоппингу рационально, однако 44% женщин и 31% мужчин совершают спонтанные покупки, большая часть тратит на эти цели не более 5 тысяч рублей, а каждый пятый — до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, что россияне чаще покупают в "Черную пятницу"

"Россияне склонны подходить к шоппингу рационально и большинство из них планирует покупки перед посещением магазина. Так поступают 74% мужчин и 64% женщин. При этом спонтанные покупки товаров, которые не являются жизненно необходимыми, предсказуемо чаще совершают женщины (44%), чем мужчины (31%)", — говорится в исследовании.

На спонтанные покупки товаров, не являющихся предметами первой необходимости, в том числе по скидкам и в рамках акций 41% мужчин и 50% женщин готовы потратить не более 5 тысяч рублей в месяц. Бюджет на неожиданные покупки у 19% россиян и 21% россиянок составляет от 5 до 10 тысяч рублей, у 12% мужчин и 9% женщин – 10-15 тысяч рублей.

Эмоциональные траты 6% представителей сильного пола и 2% прекрасного пола составляют 15-30 тысяч рублей в месяц. Лишь 3% мужчин и 1% женщин расходуют на эти цели от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом 14% россиян и 12% россиянок заявили, что не считают расходы на шоппинг, а у 6% мужчин и 4% женщин на это вообще нет денег.

В целом стали тратить меньше денег на шоппинг из-за пандемии 39% мужчин и 51% женщин, а у остальных опрошенных траты на эти цели не изменились. При этом стали тратить больше на шоппинг в эпоху ковида 10% мужчин и 8% женщин.

Банк проводил исследование 15-22 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.