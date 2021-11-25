МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Черная пятница", самая большая распродажа года, может оказаться стрессовым событием для людей с повышенным уровнем тревоги, избежать нерациональных покупок помогут, например, физические нагрузки или пауза для самоанализа, сообщил РИА Новости психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Виктор Нурдаев. Исследование показало, что россияне чаще покупают в "Черную пятницу"

"Черную пятницу", которая знаменует начало новогоднего сезона, магазины устраивают в последнюю неделю ноября. В России "Черная пятница" проводится с 2013 года; в этом году она приходится на 26 ноября.

"Конечно, на всех нас влияют маркетинговые акции. Ограниченное время на покупки, завлекающие ценники, искусственный дефицит товаров и навязчивая реклама снижают концентрацию внимания, повышают уровень тревоги и тем самым могут способствовать принятию импульсивных решений. Для тех, кто предрасположен к тревожным реакциям, "Черная пятница" может оказаться особенно стрессовым событием", — считает Нурдаев.

"Чтобы не купить лишнего во время "черной пятницы", будьте внимательны к себе и своему состоянию", — продолжил он. Например, должна насторожить постоянная проверка наличия товаров и цен: в этом случае стоит остановиться и проанализировать причины такого настроя — возможная экономия не стоит таких переживаний.

По мнению Нурдаева, за нерациональными покупками могут скрываться попытки снять напряжение и получить положительные эмоции. Кроме того, перечисляет специалист, человеком может двигать страх упущенной выгоды, желание почувствовать собственную значимость в принятии решений.

"Чтобы справиться с таким порывом, можно переключиться на что-то другое – например, уборку или занятия спортом: физические нагрузки – это хороший способ снять нервное напряжение без ущерба здоровью и бюджету", — рекомендует эксперт. По его мнению, стоит подумать и про более конструктивные способы поднять настроение: например, встретиться с друзьями, приготовить вкусную еду, сделать что-то полезное и приятное для себя.

Импульсивный шопинг компенсирует отсутствие реального контроля над своей жизнью, выступая как его иллюзия, продолжил он. "Если вы чувствуете, что оказались в подобной ситуации, попробуйте лучше направить энергию на сферы жизни, действительно нуждающиеся в вашем внимании и на шаги, которые вы можете предпринять, чтобы изменить положение дел", — рекомендует Нурдаев.

Но если радует только процесс, а счастье от покупок вскоре сменяется разочарованием, стоит обратиться к специалисту: постоянное подавленное настроение и чувство неудовлетворённости могут быть симптомами депрессии, заключил эксперт.