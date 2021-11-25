МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россияне резко нарастили спрос на премиальные товары и услуги: число покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей за десять месяцев текущего года выросло в годовом выражении в шесть раз, а число таких покупателей — в 5,7 раза, говорится в исследовании компании ЮMoney (входит в экосистему "Сбера"). Исследование показало, что россияне чаще покупают в "Черную пятницу"

"Число покупок товаров стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей за десять месяцев 2021 года выросло в шесть раз, а обороты интернет-магазинов — в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самих покупателей стало больше в 5,7 раза", — подсчитали аналитики.

Наибольший рост числа покупок, в 19 раз, отмечен в сегменте дизайнерской одежды и обуви от известных домов моды. На втором месте — авиабилеты с ростом в 4,9 раза. Тройку лидеров замыкают услуги страхования с ростом в 2,5 раза.

В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей количество покупок выросло в 2,1 раза, как и обороты онлайн-площадок, при этом плательщиков стало в 2,3 раза больше. Заметнее всего усилился интерес россиян к услугам турагентств и бронированию отелей: число покупок в обоих сегментах выросло одинаково — в 3,7 раза. Следом идут образовательные услуги, количество платежей за которые увеличилось в 3,2 раза, тройку лидеров замыкает премиальная бытовая техника и электроника с ростом в три раза.

"Зачастую покупка товаров премиального сегмента — это выбор в пользу новых технологий, нестандартных решений и дизайна, а также возможность инвестировать деньги. Многие предпочитают покупать люксовые товары, посещая магазины лично, но пандемия сформировала привычку оплачивать такую продукцию онлайн. Об этом говорит и повышенный спрос. За последние пять лет число покупок премиум-товаров и услуг выросло в 9 раз, а обороты интернет-магазинов — в 9,9 раза", — прокомментировал гендиректор финтех-компании "ЮMoney" Иван Глазачев.

За десять месяцев 2021 года премиальные товары и услуги чаще всего оплачивали банковскими картами — на них приходится 79% платежей против 71% годом ранее. Второе место занимают Pay-платежи, доля которых за год выросла на 10 процентных пунктов — до 16% оплаченных заказов.

Аналитики сервиса изучили почти шесть миллионов платежей, которые пользователи совершили более чем на 160 тысячах российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Сравнивались платежи за январь-октябрь 2020 и 2021 годов.