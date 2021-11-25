МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рынок смартфонов в России по итогам прошлого квартала показал негативную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизившись на 14% в натуральном выражении поставок, средняя цена устройства при этом продолжила расти, следует из исследования аналитической фирмы International Data Corporation (IDC). Российские станции сотовой связи оказались непригодны к использованию

"Российский рынок смартфонов показал негативную динамику в третьем квартале на фоне нехватки компонентов и сложностей, возникших в цепочках поставок. Согласно исследованию IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, поставки смартфонов составили 8,1 миллиона штук по сравнению с 9,4 миллиона в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают при этом, что средняя цена смартфона в третьем квартале продолжила расти, и объем поставок в денежном выражении показал положительную динамику, как и в аналогичном периоде прошлого года, и составил 2,3 миллиарда долларов. Лидером на рынке смартфонов в третьем квартале, по данным компании, стала компания Samsung (доля бренда в натуральном выражении на рынке РФ составила 34%), Xiaomi заняла второе место (26%), компания Apple разместилась на третьей позиции (15%).

"Глобальный дефицит компонентов существенно повлиял на поставки смартфонов в третьем квартале. В первом полугодии дефицит затронул не все бренды, и в целом поставки были устойчивыми, но в третьем квартале проблемы с поставками стали серьезными у большинства поставщиков, включая компанию Xiaomi, которая не испытывала проблем с поставками с начала года", — отметила менеджер программ исследований IDC Россия Наталья Виноградова, слова которой приводятся в сообщении.

Директор программы IDC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Саймон Бейкер, слова которого также представлены в сообщении, пояснил, что Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Виноградова со своей стороны прогнозирует, что ситуация с нехваткой компонентов, скорее всего, сохранится.

"Кроме того, остается неопределенность относительно нескольких десятков моделей компании Samsung с поддержкой Samsung Pay, запрещенных к продаже в России из-за судебных споров о нарушении авторских прав. Таким образом, по предварительному прогнозу, рынок на конец года может сократиться по отношению к четвертому кварталу прошлого года", − заключила она.