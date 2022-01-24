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2022
https://1prime.ru/business/20220124/835871281.html
СМИ: все рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за погоды
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. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник телеканал A Haber. "Срочные новости: все рейсы в аэропорту Стамбула... ПРАЙМ, 24.01.2022
бизнес, новости, туризм, стамбул, авиаперевозки, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 24 янв — ПРАЙМ. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник телеканал A Haber.
"Срочные новости: все рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за погодных условий", — передал телеканал.
Ухудшение погодных условий привело к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.
Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.