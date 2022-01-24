АНКАРА, 24 янв — ПРАЙМ. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник телеканал A Haber. Турция и Армения откроют взаимное авиасообщение

"Срочные новости: все рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за погодных условий", — передал телеканал.

Ухудшение погодных условий привело к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.

Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.