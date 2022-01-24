ЯКУТСК, 24 янв — ПРАЙМ. Российский лайнер МС-21-300 пополнит авиапарк якутских авиакомпаний с 2025 года, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram. Самолет МС-21-300 прибыл в Якутск для испытаний при низких температурах

Ранее сообщалось о том, что пассажирский лайнер МС-21-300 производства российской корпорации "Иркут" прибыл в Якутск, где пройдет испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в Якутию.

По словам главы республики, в понедельник он осмотрел самолет МС-21-300. Все крупные авиастроительные компании мира проводят тестирование своих самолетов в условиях Якутии. В аэропорту "Якутск" раньше уже тестировались воздушные суда "Суперджет 100", Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing.

"Появления этого самолета ждут и авиаторы, и пассажиры. Убедился, что самолет действительно шире и удобнее, чем его аналогичные иностранные конкуренты. В дальнейшем, начиная с 2025 года, мы планируем появление самолетов МС-21 в авиапарке якутских авиакомпаний", — анонсировал Николаев.