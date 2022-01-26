МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса вызвала масштабные изменения в бизнес-моделях российских компаний, долгосрочные последствия от COVID-19 они в основном испытают в сферах управления персоналом и финансовой устойчивости, следует из аналитической записки Банка России. Глава ВОЗ спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Мнение авторов аналитической записки может не совпадать с официальной позицией Банка России. Опрос среди промышленных предприятий ЦБ провел в мае-июне 2021 года.

"Пандемия вызвала масштабные изменения в бизнес-моделях российских компаний. Долгосрочные последствия в связи с COVID-19 коснутся в основном управления персоналом (отметили 77% предприятий), финансовой устойчивости (65%), поставок сырья и материалов (61%)", — говорится в материалах регулятора.

Изменения бизнес-процессов в области корпоративной инфраструктуры и управления продажами будут носить менее масштабный характер – их планирует провести каждое второе предприятие, выяснили аналитики ЦБ.

"Таким образом, кризис вызвал существенные долгосрочные изменения. В новой реальности компании будут стремиться к пересмотру существующей бизнес-модели, которая будет направлена на снижение рисков, прежде всего, в области обеспечения безопасности сотрудников, обеспечения финансовой устойчивости предприятия и повышения надежности цепочек поставок", — отмечается в документе.

Это приведет к увеличению расходов на защиту здоровья и безопасности сотрудников, увеличению фонда оплаты труда для удержания существующих кадров, повышению маржинальности продаж и росту нормы запасов. Данные процессы потребуют дополнительных издержек предприятий и могут выступать в качестве проинфляционных факторов, заключили аналитики Банка России.