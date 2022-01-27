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Руководители немецких компаний планируют онлайн-переговоры с Путиным
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Руководители немецких компаний планируют 3 марта провести видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Блумберг. Согласно сообщению, представители... ПРАЙМ, 27.01.2022
бизнес, новости, бизнес, владимир путин, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Руководители немецких компаний планируют 3 марта провести видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Блумберг.
Согласно сообщению, представители бизнеса хотят обсудить с российским лидером экономические связи.
"Видеозвонок, организованный базирующейся в Берлине группой Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, состоится 3 марта", — пишет агентство.
Информации о том, какие именно компании примут участие в общении с президентом РФ, пока нет.
Напомним, что в среду 26 января Владимир Путин провел онлайн-встречу с главами ведущих итальянских компаний.