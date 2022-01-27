МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Руководители немецких компаний планируют 3 марта провести видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Блумберг. Путин заявил о готовности соревноваться с Римом за ЭКСПО-2030

Согласно сообщению, представители бизнеса хотят обсудить с российским лидером экономические связи.

"Видеозвонок, организованный базирующейся в Берлине группой Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, состоится 3 марта", — пишет агентство.

Информации о том, какие именно компании примут участие в общении с президентом РФ, пока нет.

Напомним, что в среду 26 января Владимир Путин провел онлайн-встречу с главами ведущих итальянских компаний.