КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Агентство государственных услуг Молдавии разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга компании "Молдовагаз", сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. "Молдовагаз" не видит альтернативы "Газпрому" в поставках газа

Власти страны 29 октября 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Начался процесс аудита долгов "Молдовагаза". Агентство государственных услуг собственности направило сегодня для публикации в бюллетене государственных закупок и официальном журнале Европейского союза уведомление о намерении приобрести услуги по проведению аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и Factoring Finance за поставку газа потребителям правого берега Днестра", — написал Спыну в своем Telegram-канале.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.